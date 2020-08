Varenna. Vittorio Sgarbi fa tappa sul lago, visita a Villa Monastero

Il noto critico d’arte affascinato dalle opere d’arte

Sgarbi ha fatto tappa anche a Bellano per ammirare il Compianto sul Cristo morto

VARENNA – Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha visitato ieri, giovedì, Villa Monastero a Varenna accompagnato dal presidente Claudio Usuelli, dalla Consigliera delegata Irene Alfaroli, dalla dirigente Cultura e Turismo Antonella Cazzaniga. Il percorso museale è stato illustrato dal Conservatore della Casa Museo Anna Ranzi, che ha potuto descrivere il ricco patrimonio museale e le peculiarità del nostro gioiello.

“Quasi a sorpresa ci hanno comunicato che oggi Vittorio Sgarbi sarebbe stato sul nostro lago e venuto a visitare Villa Monastero – commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Irene Alfaroli – è rimasto affascinato dalle opere d’arte contenute anche grazie al sapiente racconto del nostro Conservatore e in particolar modo dall’ottima manutenzione del patrimonio artistico”.

Sgarbi ha fatto tappa anche a Bellano per ammirare il Compianto sul Cristo morto, capolavoro ligneo nella Chiesa di Santa Marta in partenza per il museo del Louvre di Parigi dove verrà esposto prossimamente. “La visita di Sgarbi – aggiunge il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli – ci ha fatto veramente piacere e il suo apprezzamento ci sprona ancor di più a continuare nel nostro lavoro di valorizzazione e promozione del compendio sotto tutti i suoi aspetti”.