Varenno, accesso alla Ztl: ecco come rinnovare i tesserini per il 2026

Le domande vanno presentate entro sabato 17 gennaio
L’accesso alla Ztl è disciplinato con varchi elettronici
VARENNA – C’è tempo fino a sabato 17 gennaio 2026 per presentare la domanda del permesso per l’accesso e la sosta alla zona a traffico limitato di Piazza San Giorgio e zone limitrofe per l’anno 2026, disciplinato attraverso l’utilizzo di varchi elettronici.
Sul sito del Comune sono presenti tutte le informazioni in merito, sia che si tratti di un nuovo rilascio del permesso Ztl che di un rinnovo.
NUOVO RILASCIO PERMESSO Z.T.L.
• Modalità per la presentazione della domanda
La domanda è disponibile sul sito del Comune di Varenna o presso l’Ufficio di Polizia Locale.
Utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, richiesta dal Disciplinare della Z.T.L. per le diverse tipologie di permessi, la domanda può essere presentata:
• presso gli Uffici Comunali durante gli orari di apertura: ufficio protocollo (lun. – sab. 09.30 – 11.30);
• tramite PEC all’indirizzo PEC del Comune varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando come oggetto “Richiesta permesso accesso Z.T.L. 2026”;
N.B. NON è possibile inviare la domanda all’indirizzo PEC del Comune utilizzando un indirizzo mail tradizionale.
Si ricorda che i file allegati vanno inviati esclusivamente in formato PDF.
NON SARANNO PRESE IN ESAME DOMANDE CARENTI DI QUALCHE INFORMAZIONE E/O ALLEGATO E PRESENTATE IN MODALITÀ DIFFERENTI DA QUELLE SOPRA INDICATE.
• Modalità di rilascio del tesserino e inserimento nella “lista bianca”
In caso di accoglimento della domanda, giungerà comunicazione contenente le informazioni riguardanti le modalità di pagamento e il ritiro del relativo tesserino.
L’inserimento nella “lista bianca”, ad eccezione delle categorie esentate, avverrà solo in seguito al pagamento della tariffa prevista.
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE DOPO la ricezione della comunicazione di avvenuto accoglimento della domanda.
Successivamente a quanto sopra riportato, il ritiro del permesso è possibile ogni mercoledì mattina in orario di sportello dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’ufficio di Polizia Locale (terzo piano all’interno del Comune)
• Modalità di pagamento
Il pagamento della tariffa richiesta può essere effettuato:
• direttamente presso gli uffici comunali tramite POS,
• mediante bonifico bancario, con copia di avvenuto pagamento da esibire al momento del ritiro, al seguente IBAN IT64L0569651830000004000X63 – Banca Popolare di Sondrio – filiale di Varenna indicando come causale:
Accesso Z.T.L. 2026 – permesso …………………..
RINNOVO PERMESSO Z.T.L. – PERMESSO VERDE
• Modalità per la presentazione della domanda
• Compilazione di autocertificazione (è disponibile sul sito del Comune di Varenna o presso l’Ufficio di Polizia Locale) del mantenimento dei requisiti per il rinnovo del permesso;
• copia contabile di versamento;
• invio della suddetta documentazione all’indirizzo PEC del Comune varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando come oggetto “Rinnovo permesso Z.T.L. residente 2026”.
• Modalità di pagamento
Il pagamento della tariffa richiesta può essere effettuato:
• direttamente presso gli uffici comunali tramite POS;
• mediante bonifico bancario, con copia di avvenuto pagamento da esibire al momento del ritiro, al seguente IBAN IT64L0569651830000004000X63 – Banca Popolare di Sondrio – filiale di Varenna indicando come causale: “Rinnovo permesso Z.T.L. residente 2026”.
• Modalità di validazione
Ogni mercoledì mattina in orario di sportello, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’ufficio di Polizia Locale (terzo piano all’interno del Comune), presentando il permesso originale dell’anno precedente, su cui verrà validata l’annualità 2026 con apposito timbro.