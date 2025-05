Vendrogno in festa per i trent’anni della Croce del Botul

Appuntamento all’alpeggio di Tedoldo

Festa con fisarmoniche e canti popolari

BELLANO – Nella piccola frazione bellanese di Vendrogno, lunedì 2 giugno alle 12, si celebreranno i trent’anni della Croce del Botul sita nell’alpeggio di Tedoldo. L’iniziativa “Fisarmonie Alpestri” è sostenuta dal Comune di Bellano e dalla Pro Vendrogno in collaborazione con gli Amici di Mornico e degli Amici di Tedoldo.

Si tratta di una giornata di festa paesana che sarà allietata da fisarmoniche e canti popolari a contorno di un picnic in compagnia. I partecipanti si dovranno organizzare in autonomia con le vivande, le stoviglie e col trasporto a valle dei rifiuti. Le coordinate per raggiungere l’alpeggio sono: 46.042875, 9.340741.