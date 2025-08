Vendrogno si prepara alla tradizionale Festa della Madonna della Neve

Musica, tradizioni e momenti di comunità

L’evento si terrà il 4 e 5 agosto

VENDROGNO – Sta per tornare a Vendrogno, nel cuore di Muggisca, uno degli eventi estivi più attesi e partecipati: la tradizionale festa della Madonna della Neve. Per due giorni, il suggestivo borgo si animerà con celebrazioni religiose, momenti di convivialità e attività per tutta la comunità, rinnovando un appuntamento che unisce fede, storia e cultura locale.

Lunedì 4 agosto, la messa solenne sarà accompagnata dalla processione, animata quest’anno dalle suggestive note del Corpo Musicale “Bruno Colombo” di Pasturo. Nel cuore della Zona Manifestazioni, spazio a degustazioni di prodotti locali e a una serata di ballo liscio.

A grande richiesta torna lo spettacolo pirotecnico, arricchito quest’anno da alcune novità, grazie all’impegno e alla generosità di residenti, villeggianti ed esercenti di lago e valle, che hanno collaborato attivamente per raccogliere i fondi necessari.

Infine, martedì 5 agosto, durante la Santa Messa, sarà dato il saluto a don Angelo Olgiati, che dopo tanti anni di servizio nella parrocchia di San Lorenzo Martire lascia Vendrogno. A seguire, pranzo comunitario e Caccia al tesoro per grandi e piccoli.