Via libera alla proposta di Varenna: nuova viabilità per i bus sostitutivi

Sarà sperimentata nel fine settimana dal 6 all’8 giugno

VARENNA – Approvata venerdì scorso, dopo l’incontro tra i rappresentanti di Ferrovie, Trenord, Regione Lombardia, della Provincia di Lecco e dei Comuni di Perledo e Varenna, la proposta avanzata dall’Amministrazione comunale di Varenna per la gestione del traffico dei bus sostitutivi durante l’interruzione del servizio ferroviario, e che sarà sperimentata nel fine settimana dal 6 all’8 giugno.

Il cuore della proposta prevede l’inversione del senso unico in Viale Polvani, Via IV Novembre Piazza San Giorgio e Via Corrado Venini, con direzione nord. Solo gli autobus con passeggeri a bordo potranno transitare dal centro; quelli vuoti o fuori servizio utilizzeranno le gallerie lungo la SP72.

Novità anche per le fermate degli autobus:

● La fermata in direzione Colico sarà spostata in via Corrado Venini 156 a Varenna, già usata abitualmente per i bus sostitutivi di Trenord;

● La fermata in direzione Lecco sarà posizionata nella zona parcheggio della Malpensata di Perledo, dove sono disponibili spazi più adatti per la salita dei passeggeri in sicurezza.

“La soluzione permetterà di garantire una maggiore sicurezza per passeggeri e pedoni e di ridurre l’impatto del passaggio degli autobus all’interno del borgo di Varenna. Declinata invece da parte della Provincia di Lecco la proposta dell’Amministrazione comunale di Varenna di posizionare un semaforo intelligente presso la strettoia di Fiumelatte” fanno sapere dall’amministrazione comunale.