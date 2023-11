Viabilità in crisi a Perledo tra frana, fibra ottica e adesso asfaltature

Circolazione messa alla prova nel paese sul lago

Asfaltature sopra Gittana, con riapertura temporanea della Strada del Verde chiusa per frana. Non ancora conclusa la posa della fibra ottica in via alla Cava Alta

PERLEDO – Frana, fibra ottica, asfaltature: la viabilità di Perledo in questi giorni è messa a dura prova. Se già lo smottamento lungo la Strada del Verde e la posa della fibra ottica in via alla Cava Alta avevano provocato più di qualche grattacapo, adesso arrivano anche le asfaltature sopra la frazione di Gittana a rendere il quadro della circolazione ancora più critico.

“Oggi e domani sarà rifatto il manto stradale sopra l’abitato di Gittana e, in vista di questi interventi, riapriremo in condizioni di sicurezza la Strada del Verde”, fa sapere il sindaco Fabio Festorazzi. Strada del Verde che, da ormai una settimana e mezza, risulta chiusa per un muro franato all’altezza del civico 5, nel tratto Gittana-Riva di Gittana. I detriti sono già stati rimossi ma la struttura non ancora ripristinata, intervento necessario per far riprendere la circolazione. “Una volta completato il rifacimento del manto stradale, provvederemo a richiudere la via, anche perché per sistemare il muro bisognerà installare un ponteggio “, precisa Festorazzi.

A influire però sono soprattutto i lavori di posa della fibra ottica, che avrebbero dovuto concludersi già due martedì fa, come lo stesso primo cittadino afferma: “E’ da parecchio che gli interventi si stanno trascinando, e solo in parte questo ritardo è dovuto dal maltempo. L’augurio è che mercoledì possano terminare così da asfaltare via alla Cava Alta”.

Condizionati maggiormente da queste modifiche al transito gli abitanti della Valle Masna, anche se l’Amministrazione sta cercando in tutti i modi, tenendo aperta temporaneamente la Strada del Verde, di non lasciare per lo meno Gittana isolata e far sì che si possa raggiungere il lago senza dover necessariamente fare il giro dalla frazione di Bologna.