Strada chiusa da mercoledì 2 a venerdì 11 novembre nella fascia oraria 9-17, esclusi festivi e prefestivi

Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla Parlasco-Bellano. Sempre garantito il transito ai veicoli di soccorso

ESINO LARIO – Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione sulla strada statale 753 “di Esino” in tratti saltuari tra Perledo ed Esino Lario. Poiché la larghezza della carreggiata non consente l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza in presenza di traffico veicolare, la statale sarà chiusa al traffico da mercoledì 2 a venerdì 11 novembre nella fascia oraria 9–17, esclusi festivi e prefestivi. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla SS754 “Parlasco-Bellano”. Sarà invece sempre garantito il transito ai veicoli di soccorso.