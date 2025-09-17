Viabilità, svolta per Colico: affidati i lavori per la nuova rotonda

L’intervento (da 630 mila euro) al via il 6 ottobre, obiettivo migliorare la sicurezza stradale sulla SP72

L’assessore Ielardi: “Un’opera attesa da quasi vent’anni che porterà benefici concreti alla viabilità”

COLICO – Colico si prepara a dare una “svolta” alla sua viabilità, in uno dei punti considerati più critici del paese, con l’affidamento dei lavori per realizzare la nuova rotatoria all’incrocio tra via Villatico e via Mazzini, lungo la SP72.

L’opera, dal valore complessivo di 630 mila euro, sarà finanziata per 430 mila euro con fondi comunali e per 200 mila euro grazie al piano “Aree Interne dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario”. L’intervento è stato affidato alla ditta ECOVAL Srl.

Il cantiere prenderà il via lunedì 6 ottobre, dopo il necessario coordinamento con le società che gestiscono i sottoservizi. La durata prevista dei lavori è di 120 giorni e l’intervento si inserisce nel piano delle Opere Pubbliche 2025-2027 del Comune di Colico, con l’obiettivo dichiarato di rendere più sicura e scorrevole la viabilità.

A sottolineare l’importanza del progetto è il vicesindaco e assessore alle Opere Strategiche Davide Ielardi: “È un’opera di cui si parla da circa una ventina d’anni, fortemente richiesta dalla popolazione, in un punto nevralgico della viabilità colichese dove si sono verificati spesso incidenti, formate code o ingorghi. Confidiamo di terminare la rotonda nel giro di 6-8 mesi, portando così benefici significativi alla viabilità del centro paese, migliorando la gestione del traffico e contribuendo a rallentare i flussi veicolari provenienti da Lecco e diretti a Sondrio. Un ringraziamento particolare va all’ufficio tecnico comunale e ai progettisti che hanno saputo completare con rapidità tutte le procedure burocratiche necessarie per arrivare a questo risultato”.

Oltre alla costruzione della rotatoria, i lavori comprenderanno la rimozione della linea elettrica aerea e il successivo interramento degli impianti.

Con la partenza del cantiere, si avrà una svolta tanto attesa per la sicurezza stradale di Colico e la qualità della mobilità cittadina.