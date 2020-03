VIDEO – A Varenna risuona “Vincerò” nel flash mob contro il Coronavirus

La voce del maestro Pavarotti a Varenna, dalla finestra del municipio

L’iniziativa per sentirsi più vicini in questi giorni di isolamento domestico

VARENNA – Anche il Comune di Varenna ha partecipato al flash mob “Italia Patria Nostra” che si è tenuto domenica 15 marzo alle 21.00.

La manifestazione prevedeva che tutti alle finestre avrebbero acceso una torcia o una luce per un minuto, un piccolo grande gesto che, nell’intento degli organizzatori, ha permesso di far vedere al satellite e al mondo che l’Italia è viva, e che solo uniti si può superare questa emergenza.

Così, pure le luci del Comune di Varenna si sono accese simbolicamente, mentre sulla Piazza S. Giorgio risuonavano le note dell’Inno di Mameli e “Vincerò” cantato dal Maestro Luciano Pavarotti.

“Come già accaduto nei giorni scorsi, con le persone chiuse in casa per via dei decreti del governo che limitano gli spostamenti non necessari, in tanti si sono dati un appuntamento fisso durante la giornata per sentirsi più uniti contro il Covid-19 – spiegano dall’amministrazione comunale – È un modo per distrarsi e per trascorrere in modo creativo le lunghe ore in ‘isolamento’ domestico”.

Nell’occasione, il sindaco Mauro Manzoni ricorda ai cittadini di attenersi alle regole stabilite dalle autorità per contenere la diffusione del virus. Sono inoltre disponibili a effettuare il servizio di spesa a domicilio per le persone anziane, o per chi ha problemi di salute, La Bottega di Cavalli Davide (telefono 0341-830.215) e la Macelleria Salumeria Lillia Pietro (0341-830.198) e per la consegna dei farmaci, prenotandoli con almeno un giorno di anticipo e con ricetta medica (ove necessaria), la farmacia Adele Pedrani (0341-830.203).