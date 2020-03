VIDEO – La Croce Rossa di Colico consegna pasti e farmaci agli anziani

Assistenza agli over 65, consegna farmaci e pasti a domicilio

Il progetto ‘Tempo della gentilezza’ della Croce Rossa di Colico

COLICO – La Croce Rossa Italiana di Colico, in collaborazione con il Comune di Colico, porta aiuto alle persone a rischio per l’emergenza sanitaria del Coronavirius, ovvero le persone con età superiore a 65 anni, con problemi di patologie croniche, allettati.

I volontari si occuperanno della consegna a domicilio di generi alimentari, farmaci e prodotti medico-farmacologici.

Per richiedere assistenza è necessario contattare il Centralino della C.R.I., Comitato di Colico, all’utenza 0341/940808, dalle 16:00 alle 18:00 nei giorni di: lunedì, per le consegne di Martedì e Mercoledì; mercoledì, per le consegne di giovedì e venerdì.