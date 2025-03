Villa Monastero. 347 servizi fotografici e 79 proposte di matrimonio nel 2024

Nuova piattaforma di prenotazione on-line per un servizio in grande crescita

“L’obiettivo è la digitalizzazione progressiva dei servizi in un’ottica di crescita e di miglioramento continuo”

VARENNA – La Provincia di Lecco offre agli utenti di Villa Monastero un sistema online che permette di prenotare gli appuntamenti per realizzare i propri servizi fotografici e le proposte di matrimonio nella suggestiva cornice del Giardino botanico. L’utente può prenotare autonomamente il proprio servizio fotografico/proposta di matrimonio a pagamento accedendo al portale e seguendo la procedura di registrazione.

Negli ultimi mesi la Provincia di Lecco ha lavorato intensamente per una concreta e operativa transizione digitale dei servizi a Villa Monastero, tenendo conto dell’incremento costante dei visitatori e delle richieste negli ultimi anni. Anche nel capitolato di gara per l’affidamento dei servizi di base è stata data un’attenzione particolare alla digitalizzazione (piattaforma online per biglietteria, statistiche visitatori, gestione custodia e vigilanza, ecc.).

Nel 2024 sono stati realizzati 347 servizi fotografici e 79 proposte di matrimonio in netta crescita rispetto agli anni precedenti: il primo step della digitalizzazione riguarda proprio la prenotazione dei servizi fotografici a uso privato per il 2025 in considerazione della loro numerosità. Seguiranno poi altri servizi.

“La digitalizzazione è fondamentale per aumentare l’efficienza dei servizi e per offrire ai numerosi visitatori di Villa Monastero la possibilità di prenotare la propria esperienza in modo semplice, veloce e comodo – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Attualmente il portale permette di gestire i servizi fotografici e le proposte di matrimonio, ma l’obiettivo è la digitalizzazione progressiva dei servizi in un’ottica di crescita e di miglioramento continuo”.