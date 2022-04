La Provincia di Lecco si è aggiudicato l’importante finanziamento per Villa Monastero

Saranno effettuati interventi di restauro conservativo delle facciate, del fronte lago e ulteriori lavori

LECCO – Importante finanziamento ottenuto dalla Provincia di Lecco per Villa Monastero: ben 800 mila euro di contributi che arriveranno dal Ministero della Cultura per il progetto presentato nell’agosto dello scorso anno sul Fondo per la cultura.

L’ente lecchese è tra tutti i soggetti beneficiari l’unica Provincia in Italia ad avere conseguito questo importante risultato.

“E’ una grande gioia e soddisfazione aver raggiunto questo risultato importantissimo per il nostro territorio – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliera provinciale delegata a Villa Monastero Fiorenza Albani – Villa Monastero costituisce un unicum straordinario, punto di riferimento sul lago di Como per il suo Museo e il Giardino botanico. La Provincia ha sempre profuso energie per mantenere e ampliare il livello di fruizione del compendio e le nuove risorse ci permetteranno di ottenere un significativo restauro e una nuova luce. E’ nostro obiettivo cercare di ottenere tutti i finanziamenti disponibili sui vari bandi e speriamo di avere presto altre belle notizie anche per il bando Pnrr sulla riqualificazione del nostro meraviglioso Giardino botanico, che abbiamo presentato a marzo”.

Nel dettaglio la Provincia di Lecco ha presentato un progetto esecutivo per Villa Monastero che prevede i seguenti interventi, per una spesa complessiva di 1 milione di euro: restauro conservativo delle facciate e degli elementi decorativi in sagoma (marcapiani, cornici finestre) e degli elementi lapidei; il restauro del loggiato fronte lago e dei serramenti, la manutenzione della copertura e l’ammodernamento della centrale acqua calda sanitaria.