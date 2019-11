Villa Monastero in gara per il concorso Progetto Art Bonus dell’anno

Votazioni on line fino al 7 gennaio

Il concorso premierà il progetto più votato

VARENNA – Il progetto della Provincia di Lecco per la conservazione programmata dei materiali lapidei del Giardino botanico di Villa Monastero a Varenna partecipa alla quarta edizione del concorso Progetto Art Bonus dell’anno.

Il concorso premierà il progetto finanziato attraverso l’Art Bonus più votato tra quelli selezionati. L’Art Bonus è la misura fiscale (legge 106/2014) nata per favorire il mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico, che prevede la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato per i cittadini e le aziende che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

A oggi hanno beneficiato oltre 1.700 enti, oltre 12.600 mecenati, per un totale di oltre 3.000 interventi su tutto il territorio nazionale e una raccolta complessiva che ha superato i 380 milioni di euro. Il progetto in concorso, realizzato dalla Provincia di Lecco grazie al cofinanziamento di Fondazione Cariplo, ha consentito di effettuare un intervento di monitoraggio e di messa in sicurezza degli elementi più a rischio delle opere scultoree presenti nel Giardino botanico di Villa Monastero.

Le votazioni si chiuderanno alle 12.00 di martedì 7 gennaio 2020. Il vincitore sarà eletto dalla giuria popolare formata da tutti coloro che voteranno sulla piattaforma del concorso www.concorsoartbonus.it e sui canali social di Art Bonus secondo le seguenti modalità:

Voto sulla piattaforma: è possibile esprimere una sola preferenza per ciascun progetto all’interno di ogni singola scheda caricata su www.concorsoartbonus.it; ogni utente può votare più progetti

Voto sui social: è possibile votare i progetti in concorso anche attraverso i canali social di Art Bonus: la pagina Facebook e l’account Instagram @ArtBonus

Su Facebook sono stati caricati tutti i progetti in gara suddivisi in 16 album, uno per ogni regione che ha presentato progetti in concorso in questa edizione. Perché il voto sia valido è necessario mettere like o altra reaction sulle foto relative ai singoli progetti pubblicate all’interno dell’album della regione di riferimento. Non saranno conteggiati i like o le reaction dati agli album generici.

Su Instagram verranno postate a cadenza giornaliera le singole foto dei progetti in concorso (non verranno utilizzati video e stories). Ai fini del voto verranno considerati validi solo i like ai post. In totale, quindi, ogni persona può esprimere 3 voti per ciascun progetto, uno su ciascuno dei 3 canali di votazione.

Il premio consiste in un riconoscimento simbolico conferito attraverso una cerimonia pubblica ai mecenati e all’ente beneficiario del progetto più votato. Non è prevista alcuna erogazione in denaro. In relazione ai voti pervenuti tramite i canali social, 10 utenti Facebook o Instagram verranno estratti a sorte tra coloro che avranno votato a favore dei primi 10 progetti risultanti dalla graduatoria finale e riceveranno un simpatico gadget di Art Bonus. Per ulteriori informazioni: www.concorsoartbonus.it.