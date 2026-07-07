Villa Monastero torna a splendere: conclusa la riqualificazione del Giardino botanico

Completati dalla Provincia di Lecco i lavori che restituiscono la piena fruibilità dell’intero percorso

Nuove fioriture, camelie, rose cubane, aree panoramiche e un moderno impianto di irrigazione

VARENNA – La Provincia di Lecco ha concluso i lavori di valorizzazione e riqualificazione dell’ultimo tratto del Giardino botanico di Villa Monastero, restituendo ai visitatori la possibilità di percorrere integralmente uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi del patrimonio storico, culturale e naturalistico del territorio.

L’intervento segna infatti il completamento del percorso di recupero dell’area finale del giardino, resa nuovamente accessibile dopo la conclusione delle opere di ripristino del muro a lago, consentendo così la piena fruibilità dell’intero itinerario botanico all’interno dello storico complesso di Varenna.

Con l’ultimazione del percorso pedonale che attraversa la parte conclusiva del giardino, i visitatori possono ora attraversare senza interruzioni tutto il parco, apprezzandone pienamente il valore paesaggistico, storico e botanico.

L’intervento ha inoltre arricchito in modo significativo il patrimonio vegetale della Villa grazie alla realizzazione di una nuova e ampia area fiorita affacciata sul lago, progettata in continuità con gli spazi già esistenti e perfettamente integrata nel contesto paesaggistico.

Particolare attenzione è stata dedicata al roseto, che viene ampliato con l’inserimento di splendide rose cubane e di altre pregiate varietà profumate, contribuendo ad arricchire ulteriormente una delle collezioni botaniche più apprezzate di Villa Monastero.

Tra le principali novità del nuovo allestimento botanico figura anche una collezione di 12 camelie, che rappresenta il fulcro del nuovo spazio verde realizzato nell’ultima parte del giardino.

La scelta delle specie vegetali è stata studiata attentamente in base alle differenti condizioni di esposizione presenti nell’area. Nelle zone ombreggiate sono state inserite eleganti specie da sottobosco, tra cui Hosta, Ipomea e Liriope variegatum, mentre le aree maggiormente esposte al sole sono state impreziosite con colorate fioriture di Cassia, Gomphrena, Echinacea, Elicrisum, Achillea ed Euchera.

Una selezione botanica pensata per garantire fioriture distribuite durante la stagione e valorizzare ulteriormente il percorso naturalistico della Villa.

Per consentire ai visitatori di godere appieno degli scorci sul Lago di Como, il progetto ha previsto anche l’installazione di tre panchine collocate in una zona ombreggiata, ideale per soste, momenti di relax e contemplazione del paesaggio.

A completare la riqualificazione, tutte le nuove aiuole sono state dotate di un moderno impianto di irrigazione automatizzato, progettato per garantire una gestione efficiente dell’acqua e assicurare una cura costante del patrimonio botanico.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, che sottolinea il valore dell’intervento sia sotto il profilo paesaggistico sia turistico. «Con il completamento di questo intervento restituiamo ai cittadini e ai numerosi visitatori di Villa Monastero un percorso botanico finalmente fruibile nella sua interezza. La riqualificazione dell’ultimo tratto del giardino rappresenta un’opera di recupero e valorizzazione paesaggistica e testimonia l’attenzione costante della Provincia di Lecco verso uno dei luoghi culturali e turistici più rappresentativi. L’arricchimento delle collezioni botaniche, la cura degli spazi e il miglioramento dei servizi rendono la Villa ancora più attrattiva, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico, naturalistico e ambientale del nostro territorio».

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