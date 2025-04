Volontari ANC ancora in campo a Varenna: firmata la nuova convenzione

Firmato il rinnovo della convenzione tra il Comune di Varenna e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Calolziocorte: potenziato il presidio urbano

VARENNA – Il Comune di Varenna rinnova per il 2025 la collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Vercurago-Calolziocorte, confermando la volontà di rafforzare il presidio territoriale in occasione degli eventi pubblici più rilevanti. Una sinergia che, negli anni, si è consolidata e che ora si appresta a fare un ulteriore passo avanti, grazie a una convenzione che amplia il numero di giornate coperte dai volontari lungo l’intero arco dell’anno.

“Siamo lieti di rinnovare questa importante collaborazione – dichiara il sindaco Mauro Manzoni – I volontari dell’Associazione Carabinieri hanno dimostrato negli anni grande dedizione e professionalità: la loro presenza ha contribuito in modo significativo alla gestione ordinata degli ingenti flussi di turisti e pedoni che percorrono il centro storico di Varenna. Con il nuovo accordo, potremo contare sul loro prezioso supporto in modo ancora più continuativo”.

I volontari dell’Associazione affiancheranno le autorità locali non solo durante le manifestazioni patrocinate dal Comune, ma anche nella gestione della viabilità e della sicurezza pubblica. Una presenza discreta ma fondamentale, soprattutto in un contesto come quello di Varenna, dove la pressione turistica richiede sempre maggiore attenzione alla mobilità e all’ordine pubblico.

Secondo quanto previsto dall’accordo, il Comune riconoscerà un contributo economico annuo di 4.500 euro, destinato a coprire parte delle spese necessarie allo svolgimento del servizio. Si tratta di costi legati in particolare all’acquisto di vestiario, attrezzature, accessori e alla manutenzione dei veicoli utilizzati dai volontari.

La sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri coinvolta è attiva dal 1934 e ha recentemente festeggiato l’inaugurazione della nuova sede a Vercurago. Conta oggi 62 iscritti, tra cui un nucleo operativo di 16 volontari che svolgono servizi di supporto istituzionale ai comandi di Polizia Locale.