Weekend da bollino rosso sul lago, oltre 100 sanzioni sulla strada Lariana

Sosta selvaggia tra Valbrona e Onno, due auto sono state rimosse col carro attrezzi

Il sindaco Gramatica: “Afflusso anomalo, invitiamo a raggiungere il lago coi mezzi di trasporto pubblico invece che con la propria auto”

OLIVETO LARIO – Un fine settimana da bollino rosso sulle rive del lago, prese d’assalto da migliaia di turisti e avventori complice il bel tempo e le alte temperature. L’afflusso eccezionale di persone ha messo a dura prova la viabilità, soprattutto lungo la strada Lariana (Lecco-Bellagio), dove si sono registrati numerosi episodi di sosta selvaggia.

Grande il lavoro svolto dalla Polizia Locale di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario, impegnata in un servizio straordinario di vigilanza e controllo del territorio. Tra sabato e domenica sono state elevate oltre cento sanzioni, principalmente per violazioni al divieto di sosta. In due occasioni, nella giornata di domenica, si è reso necessario l’intervento del carro attrezzi per la rimozione forzata di alcune auto lasciate praticamente in mezzo alla carreggiata.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre spenti due barbecue accesi sulla spiaggia nel tratto tra Valbrona e Onno, una pratica vietata e potenzialmente pericolosa in questo periodo.

Il sindaco di Oliveto Lario, Federico Gramatica, ha voluto ringraziare la Polizia Locale, guidata dal comandante Cristian Francese, per il lavoro svolto. “È stato un fine settimana intenso, con un flusso anomalo di persone – ha commentato il primo cittadino – però abbiamo dato un chiaro segnale: situazioni da giungla sulle strade e nelle spiagge non saranno tollerate”.

Il sindaco ha quindi rivolto un appello ai visitatori, invitandoli a raggiungere il lago utilizzando i mezzi di trasporto pubblico, come autobus e battelli, per ridurre il congestionamento del traffico e l’impatto sul territorio.

Nella mattinata di domenica, a Oliveto Lario, si è svolta anche un’esercitazione dell’Associazione cinofila di salvataggio nautico. In quell’occasione sono state fermate alcune persone che stavano navigando in canoa senza i prescritti giubbotti galleggianti di dotazione, richiamando ancora una volta l’attenzione sull’importanza del rispetto delle norme di sicurezza sul lago.