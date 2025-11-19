Mandello. Sta per tornare Magico Natale: pista di pattinaggio, luci e tante iniziative

Venerdì 21 novembre inaugurazione della pista di ghiaccio e accensione delle luminarie

In partenza anche la Lotteria degli scontrini per sostenere il commercio locale

MANDELLO – Mandello si prepara a immergersi nell’atmosfera natalizia. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’avvio ufficiale delle iniziative che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il periodo delle feste, a partire da venerdì 21 novembre, quando alle ore 16.30 verrà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Leonardo Da Vinci. Nella stessa serata si accenderanno anche le luminarie lungo le vie del paese, insieme all’Albero di Natale installato all’ingresso di Mandello, realizzato grazie al contributo delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Un momento simbolico che segna l’apertura della stagione più attesa dell’anno, con un programma pensato per offrire occasioni di svago e condivisione a grandi e piccoli.

Dal 22 novembre l’ingresso alla pista di pattinaggio sarà disponibile al costo di 8 euro, senza limiti di tempo. Per chi desidera risparmiare, è attiva anche una prevendita scontata acquistabile tramite link dedicato, fino a esaurimento disponibilità. Un’opportunità per vivere un pomeriggio o una serata all’aria aperta, accompagnati da musica e atmosfera festiva.

Sempre dal 22 novembre, e fino al 6 gennaio, i clienti dei negozi mandellesi potranno partecipare alla tradizionale Lotteria degli scontrini. Basterà conservare gli scontrini emessi dalle attività aderenti all’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con i commercianti e la Pro Loco. L’obiettivo è valorizzare il commercio di prossimità e rendere lo shopping natalizio un’esperienza coinvolgente.

“Si tratta di un appuntamento che premia chi sceglie di acquistare a Mandello – dichiara l’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi –. Ringrazio i commercianti che anche quest’anno contribuiscono in modo concreto alla riuscita delle iniziative, la Pro Loco per il sostegno e tutti i mandellesi che con la loro partecipazione renderanno il Natale vivo e giocoso”.

Il calendario delle iniziative natalizie è fitto e variegato. Il programma completo è disponibile sui siti istituzionali del Comune e di Visit Mandello, sull’app “LaMiaCittà” e sui totem informativi dislocati in vari punti del paese.

Con l’accensione delle luci e l’apertura della pista di pattinaggio, Mandello del Lario inaugura così un Natale all’insegna della convivialità, della partecipazione e del sostegno alle realtà locali, invitando cittadini e turisti a vivere insieme la magia della stagione.