L’iniziativa del Comune e dell’Ordine della Civetta si terrà sabato 28 novembre dalle 15 alle 17 alla scuola secondaria A. Volta

Si potranno portare o ritirare gratuitamente giochi in scatola, carte, costruzioni, videogiochi e altri passatempi

MANDELLO DEL LARIO – Mandello del Lario si prepara all’ultimo appuntamento del 2026 con “Scambio Giochi: ri-usare è un modo per non sprecare”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Ordine della Civetta, gruppo di appassionati di giochi in scatola, per dare una seconda vita ai passatempi che non vengono più utilizzati.

L’incontro è in programma sabato 28 novembre, dalle 15 alle 17, nell’Atelier Creativo della scuola secondaria di primo grado A. Volta, in via Risorgimento 31. Sarà l’ultimo appuntamento dell’anno: l’iniziativa riprenderà nel 2027 con nuove occasioni dedicate allo scambio e al riuso.

L’obiettivo è rimettere in circolazione giochi che, pur essendo ancora utilizzabili, spesso finiscono dimenticati in ripostigli, cantine e garage. Può capitare che le scatole non vengano più aperte perché i giochi sono ormai troppo conosciuti o considerati superati dai proprietari. In alcuni casi, rischiano persino di essere gettati.

L’Ordine della Civetta offre la possibilità di rimetterli in gioco attraverso uno scambio, oppure semplicemente portandoli o prelevandoli gratuitamente. Durante l’incontro sarà anche possibile fermarsi e giocare insieme, trasformando il pomeriggio in un’occasione di socialità oltre che di riuso.

Saranno raccolti giochi in scatola e di società di ogni tipo, purché completi di istruzioni, album e figurine, carte da gioco o da collezione, Lego e altre costruzioni, videogiochi e console, giochi per neonati, elettronici, in legno o in plastica. Non saranno invece accettati bambole, peluche, libri, fumetti e giochi non funzionanti o incompleti.

Tutti i materiali consegnati saranno messi a disposizione dei partecipanti secondo la logica del riuso, con l’intento di ridurre gli sprechi e prolungare la vita degli oggetti.

“L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario vi aspetta numerosi a questa iniziativa, che unisce l’attività ludica alla socialità e al riuso. Un arrivederci al 2027, con nuovi appuntamenti dello ‘Scambio Giochi'”, commenta l’assessore alla Cultura Doriana Pachera.