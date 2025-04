Mandello. Torrente Meria, dal 22 aprile al via la messa in sicurezza

Asportato il materiale accumulato negli ultimi anni per evitare allagamenti e altri danni provocati dall’acqua

Due i lotti di lavori previsti. Punti interessati le aree tra foce del torrente, ponte del lido e ponte Medaglie Olimpiche

MANDELLO – Dal 22 aprile a Mandello si procederà con un intervento per il ripristino del corretto deflusso del torrente Meria, con l’asportazione del materiale accumulatosi negli ultimi anni. L’intervento necessario per migliorare la sicurezza del torrente stesso e delle aree circostanti, al fine di scongiurare possibili allagamenti e danni creati dalla forza dell’acqua.

Dopo gli interventi preliminari effettuati nel precedente anno, tra cui la realizzazione di una savanella a garanzia del deflusso dell’acqua, si è immediatamente attivato l’iter autorizzativo per consentire l’asportazione del materiale: tale procedura si è conclusa positivamente alla fine di marzo.

“Abbiamo deciso di intervenire non appena ce ne è stata data la possibilità per garantire la sicurezza ed il corretto deflusso dell’acqua durante il periodo estivo, tipicamente oggetto di forti precipitazioni”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Tagliaferri.

L’Amministrazione si scusa per i possibili disagi e conta di terminare le lavorazioni prima della stagione balneare.

I lavori infatti inizieranno come detto il 22 aprile, previa organizzazione del cantiere con opportuna delimitazione, e saranno eseguiti in due lotti distinti: il primo riguarderà l’area tra la foce del torrente e il ponte del lido e si concluderà entro il 29 maggio, con la successiva rimozione della delimitazione necessaria e riapertura di tutta l’area giardini; il secondo riguarderà l’area tra il ponte del lido e il ponte Medaglie Olimpiche che si concluderà entro il 17 giugno e non avrà interferenza con aree esterne al fiume.