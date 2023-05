Mandello. Tripudio di centauri per il Biker Laghée Fest

Ultimo atto soleggiato della manifestazione oggi, domenica

Moto di ogni genere e marchio hanno riempito Piazza del Mercato e dintorni

MANDELLO – Motori rombanti, stand, tavolini e panche a occupare Piazza del Mercato: tutto questo è stato Biker Laghée Fest, arrivato e volato via come i centinaia e centinaia di centauri accorsi a Mandello per prendervi parte, sfreccianti lungo le strade del paese in sella ai loro bolidi a due ruote in questi tre giorni di festa.

Oggi, domenica, si chiuderà l’evento, dove non è mancata la possibilità di testare modelli noti, gustare ottimi piatti all’aperto, acquistare tutto l’equipaggiamento necessario per un viaggio on the road.

Due grandi assenze si sono fatte sentire in questa 18esima edizione: la musica e i salti con le moto che, tradizionalmente, accompagnavano la manifestazione. Carenze che non ne hanno scalfito però il successo, dimostrato dal ragguardevole numero di partecipanti e dalle code per usufruire della cucina. Neanche la pioggia dei giorni scorsi ha potuto fermare i bikers, che hanno continuato a sgasare dandosi appuntamento al prossimo anno.

