Manutenzione strade nel sud del Lecchese, appaltati lavori per quasi 315 mila euro

Obiettivo ripristinare l’asfalto e seguire le regole del Piano d’azione acustico

Nelle aree più trafficate i lavori si svolgeranno in orario notturno

LECCO – Lo Provincia di Lecco ha appaltato i lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle aree sud del territorio provinciale per il 2025, per l’importo netto contrattuale di 314.778,27 euro (oltre Iva) e a breve verranno appaltati anche gli stessi lavori previsti per le strade provinciali dei Circondari 5 Valsassina e 6 Lario Orientale.

Questo progetto si prefigge il duplice scopo di ripristinare, riguardo alle pavimentazioni, le condizioni di sicurezza della circolazione in alcuni tratti di strade provinciali con pronunciati segni di ammaloramento, degrado od usura e di ottemperare alle prime indicazioni del Piano d’azione acustico.

È stata effettuata una ricognizione lungo la rete stradale dei Circondari 1 Lecco, 2 Merate, 3 Oggiono, 4 Casatenovo e 7 Valle San Martino individuando tratti stradali le cui pavimentazioni necessitano di interventi per il mantenimento di standard di sicurezza accettabili per i quali è prevista, in via sommaria, la fresatura degli strati di asfalto usurati, procedendo poi con la successiva riasfaltatura della piattaforma stradale.

A completamento delle operazioni di rifacimento delle pavimentazioni, si provvederà al completo rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce di margine, stop, attraversamenti pedonali,).

I principali tratti stradali interessati dalle opere sono dislocati lungo le Sp 583 – Sp 69 – Sp 58 – Sp 60 – Sp 180 – Sp 49 – Sp 72.

Lungo la Sp 72, a Valgreghentino, il Piano d’azione acustico individua alcune aree critiche, per le quali verrà impiegato asfalto semidrenante fonoassorbente al fine di mitigare il rumore.

Le lavorazioni si svolgeranno in orario notturno nelle tratte maggiormente trafficate, mentre in orario diurno nelle aree rimanenti.

I lavori, finanziati mediante risorse ministeriali, dovranno essere eseguiti per la durata di 180 giorni dal verbale di consegna lavori.