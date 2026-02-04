Meccanica e futuro: il Marco Polo di Colico presenta online il nuovo percorso quadriennale

Venerdì 6 febbraio l’incontro di orientamento per studenti e famiglie sul corso in Meccanica, Meccatronica ed Energia della filiera 4+2

Rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole medie delle province di Lecco , Como e Sondrio

COLICO – Orientarsi oggi significa scegliere con uno sguardo rivolto al domani. Con questo spirito l’Istituto di Istruzione Marco Polo di Colico invita genitori, studenti e studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado a partecipare all’incontro online dedicato al nuovo percorso quadriennale di istruzione tecnica in Meccanica, Meccatronica ed Energia, inserito nella Filiera Tecnologico-Professionale 4+2.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20.30 e rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino una proposta formativa avviata nell’anno scolastico 2025/2026, pensata per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in rapida evoluzione e sempre più orientato verso l’innovazione industriale.

Il nuovo corso si distingue per una didattica fortemente orientata alle competenze, con ampio spazio alle attività di laboratorio e un’attenzione particolare alle discipline STEM – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – considerate oggi fondamentali per la preparazione tecnica dei giovani. A questo si affiancano il potenziamento della lingua inglese, la presenza in aula di esperti provenienti dalle imprese e un rafforzamento dei Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, pensati per avvicinare concretamente gli studenti al contesto produttivo.

Uno degli elementi più attrattivi del percorso riguarda i tempi: al termine del quarto anno, infatti, gli studenti conseguiranno il diploma di istruzione secondaria con un anno di anticipo rispetto ai tradizionali cicli quinquennali. Una scelta che apre in modo flessibile diverse strade, dall’accesso agli ITS Lombardia Meccatronica all’università, fino all’ingresso diretto nel mondo del lavoro.

Il progetto si inserisce in maniera coerente nell’offerta formativa dell’Istituto Marco Polo, rafforzandone la vocazione tecnologica e professionale e configurandosi come una proposta unica nel panorama delle province di Lecco, Sondrio e Como. Un valore aggiunto è rappresentato dal forte legame con il tessuto produttivo locale: la filiera vede infatti il coinvolgimento diretto di realtà industriali di primo piano come ATV – Advanced Technology Valve, Galperti Engineering, Officine Nicola Galperti e Figlio di Dervio e Baker Hughes di Talamona.

Durante la serata del 6 febbraio verranno illustrate nel dettaglio le caratteristiche specifiche del percorso quadriennale, l’organizzazione della filiera 4+2 e le opportunità concrete che questa formazione può offrire agli studenti una volta concluso il ciclo di studi.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi compilando l’apposito modulo online, disponibile attraverso il link indicato dall’istituto. Un passaggio semplice che permette a famiglie e ragazzi di affacciarsi a una proposta educativa che guarda con decisione all’industria del futuro e alle competenze che saranno sempre più richieste nei prossimi anni.