Merate, a Sartirana è ripartita la linea arancio del Piedibus

Dopo tre anni di inattività è stata ripristinata la linea arancio del Piedibus a Sartirana

La soddisfazione dell’assessore Riva per un servizio che unisce salute, socialità e rispetto dell’ambiente

MERATE – E’ ripartita da ieri, lunedì 28 settembre, la linea Arancio del Piedibus di Sartirana. Dopo tre anni di inattività è stato infatti ripristinato il percorso che

si snoda lungo un percorso naturalisticamente unico, all’interno della Riserva del Lago di Sartirana. A esprimere soddisfazione per il gradito ritorno delle pettorine gialle lungo il sentiero immerso nel verde della natura è l’assessora all’istruzione Patrizia Riva che rivolge un sentito ringraziamento “ai genitori che credono nel valore del Piedibus e che ogni giorno rendono possibile questa scelta per i propri figli, e ai volontari che si sono messi generosamente in gioco per il bene comune, accompagnando i bambini con impegno e dedizione. Grazie a loro, la linea Arancio torna a camminare”.

Riva aggiunge: “Il Piedibus è molto più di un semplice percorso casa-scuola: è un’esperienza preziosa per la crescita dei più piccoli. Camminando insieme, i bambini socializzano, imparano l’autonomia e il rispetto delle regole condivise, e fanno movimento fisico, con benefici concreti sulla loro capacità di concentrazione e sul rendimento scolastico. Ma il Piedibus è anche un piccolo, grande gesto per l’ambiente: ogni mattina, ogni percorso fatto a piedi significa un’auto in meno per le vie del paese, meno traffico davanti alle scuole, meno emissioni e più sicurezza per tutti. È un’abitudine semplice che, fa la differenza per la qualità dell’aria e per la vivibilità del nostro territorio”.