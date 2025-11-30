Merate accende il Natale con le luci sul Castello e il Babbo gigante in piazza

Oggi pomeriggio (domenica) alle 17 l’accensione della luci in città, preceduta dal taglio del nastro della pista di pattinaggio su ghiaccio

Comune e Pro Loco insieme per rendere più viva e bella Merate

MERATE – L’inaugurazione ufficiale della pista di pattinaggio su ghiaccio e poi l’accensione delle luci, prima quelle scintillanti del Babbo Natale gigante posizionato al centro della fontana di piazza Eroi e poi quelle sulla Torre e sulla facciata del Castello Prinetti, trasformata in un calendario dell’Avvento. Senza dimenticare le luminarie al centro di via Baslini e la splendida illuminazione del cortile del Castello.

Anche a Merate si è acceso il Natale grazie alla bella e partecipata cerimonia promossa questo pomeriggio, domenica 30 novembre, dall’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco, allietata dalle note della banda sociale meratese.

Da oggi e fino a tutto il periodo delle festività natalizie Merate sarà illuminata a festa, avvolgendo in una splendida atmosfera natalizia tutte le persone che arriveranno in città per un giro sotto la Torre.

“Viviamo in una bellissima città: l’invito è quella di viverla e frequentarla il più possibile” le parole della presidente della Pro Loco Simona Vitali prima di iniziare il countdown per l’accensione delle luci. Le ha fatto eco il sindaco Mattia Salvioni che ha invitato a scattare foto alle decorazioni e alle proiezioni in città ricordando di indicare la location, ovvero Merate e il brand territoriale Brianza Valley.

Da parte di entrambi è stato poi rivolto un sentito ringraziamento ai main sponsor ovvero alla ditta Fomas (pista di pattinaggio, allestita in piazza Libertà, dietro al Municipio) e alla Fondazione Crippa (illuminazione).

Durante la manifestazione sono state raccolte anche le adesioni per Acchiappa la stella, il nuovo gioco natalizio di Merate in programma domenica 14 dicembre con ritrovo alle 11 al parcheggio del cimitero. Da qui partirà la caccia… alla stella nascosta lungo il sentiero “Dalla Torre al Lago” con in palio per il vincitore 3 biglietti di Gardaland. Dopo il gioco, si tornerà in centro, passando per il Parco Belgioioso, per il pranzo al Centro Teodolinda. Il pomeriggio sarà animato da giochi e attività. Alle 16.30 tutti in piazza per ammirare i Babbi Natale che si calano dal municipio. Iscrizioni sul sito della Pro Loco. Costo del pranzo: 15 euro adulti, 10 euro bambini.

GALLERIA FOTOGRAFICA