Merate accende il Natale con le luci sul Castello, la pista del ghiaccio e Babbo Natale

Domenica si accenderanno le luci sul Castello Prinetti e sulla Torre

Tra le novità delle proposte dalla Pro Loco per il Natale 2025 la caccia al tesoro “Acchiappa la stella”

MERATE – Si inizia a respirare l’atmosfera natalizia in città con le iniziative messe in campo dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune per accendere il Natale. C’è grande attesa per la giornata di domenica 30 novembre, quando verrà inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio, operativa già da qualche giorno nel fine settimana. Il taglio del nastro, in programma originariamente il 15 novembre, era stato posticipato per via delle cattive condizioni meteo.

Il programma della cerimonia di domenica prevede il ritrovo alle 14 in piazza Eroi con Babbo di Ghiaccio e Nevina che racconteranno magiche storie natalizie ai bambini. Dopodichè taglio del nastro alle 16 per scaldarsi un po’ con i pattini ai piedi e poi tutti in piazza Prinetti per accendere le luci nel centro storico con la nuova, attesissima, scenografia sulla parete del Castello e sulla Torre. Il tutto accompagnati dalle note della banda sociale meratese.

In Piazza Eroi sarà poi possibile gustare le caldarroste preparata dai pompieri e sarà presente anche una postazione del Truccabimbi. Non solo. Al gazebo della Pro Loco sarà possibile iscrivere alla Caccia alle stelle, novità della programmazione natalizia del 2025. Si tratta del nuovo gioco natalizio di Merate, riservato in primisi alle famiglie. Il ritrovo è fissato alle 11 al parcheggio del Cmitero da dove inizierà la caccia alle stelle nascoste lungo il sentiero “Dalla Torre al Lago”. In palio per il vincitore tre biglietti di ingresso a Gardaland. Dopo la caccia alla stella, passando per il Parco Belgioioso, gli iscritti si recheranno al Centro Teodolinda per il pranzo. Il pomeriggio sarà animato da giochi e attività. Alle 16.30 tutti in piazza per ammirare i Babbi Natale che si calano dal municipio. Il costo del pranzo è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini.

L’iscrizione avverrà in piazza domenica 30 novembre: in caso di posti rimanenti, sarà possibile prenotarsi online sul sito della Pro Loco.