Merate, accolta in ospedale la statua della Madonna Pellegrina di Fatima

L’arrivo oggi pomeriggio con l’elicottero all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate

La statua della Madonna Pellegrina di Fatima sarà ospitata in tutte le parrocchie della città e al Convento di Sabbioncello

MERATE – La statua della Madonna Pellegrina di Fatima è arrivata in città. Poco prima delle 17.30 di questo pomeriggio, domenica 26 aprile, l’elicottero con a bordo il prevosto don Mauro Malighetti e il simulacro della Vergine Maria è atterrato nella piazzola dell’elisoccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic, luogo scelto, per la sua emblematicità, per l’inizio del percorso a tappe che coinvolgerà le parrocchie della città e il Convento di Sabbioncello.

Ad accogliere l’arrivo della statua della Madonna molti fedeli che hanno fatto sventolare i fazzoletti bianchi in cielo. Presenti per l’occasione anche la questora Stefania Marrazzo, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il sindaco Mattia Salvioni, il neo comandante della Polizia locale Ciro Scognamiglio, il comandante della Guardia di Finanza di Cernusco Lombardo Gianluca Taddei con i carabinieri presenti sia tra il pubblico che in alta uniforme schierati vicino all’altare a fianco del simulacro.

“Accogliamo la statua in questo luogo di sofferenza e guarigione” ha rimarcato il prevosto don Mauro Malighetti, sottolineando come la sofferenza più grande sia l’indifferenza delle persone al credo di Gesù. Ha preso poi la parola il sindaco Salvioni che ha voluto evidenziare come la presenza della Statua della Madonna di Fatima in città debba rappresentare un messaggio universale di pace.

Il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli ha aggiunto: “L’ospedale per sua natura è laico, ma è impossibile scindere il cristianesimo dalla cura. Esprimo quindi l’auspicio che la Madonna possa aiutare tutti i malati, i parenti e i professionisti a vivere la malattia per quello che è, ovvero un’esperienza sacra che merita l’attenzione di tutta la comunità. Magari possiamo anche spingerci a sperare in qualche miracolo, pensando a quelli di San Leopoldo Mandic, ma di certo dobbiamo sempre ricordarci della sacralità di quello che avviene, ogni giorno, qui dentro”.

Terminati i discorsi di rito, il cardinale Giuseppe Versaldi ha presieduto la messa concelebrata con altri sacerdoti del territorio e con monsignor Giorgio Bertin, residente dai padri Cappuccini di Sabbioncello. Nell’omelia l’alto prelato si è riallacciato alla parabola del Buon Pastore evidenziando come la partecipazione attiva alla comunità parrocchiale rappresenti lo strumento per rinforzare la fede.

Al termine dell’eucarestia il cappellano del Mandic don Biagio Fumagalli ha voluto portare la sua testimonianza di sacerdote al servizio del presidio ospedaliero cittadino: “Quando don Mauro mi ha parlato dell’arrivo della statua della Madonna di Fatima mi sono fatto avanti suggerendogli di accoglierla qui, sia per via della presenza dell’eliporto, sia soprattutto perché l’ospedale è un luogo dove Maria può dare forza e consolazione. In ospedale non si viene per morire, ma per guarire. Dobbiamo dire grazie alla Madonna oggi presente con la statua e sempre presente con le preghiere”.

Don Mauro ha ripreso quindi la parola per ringraziare chi ha reso possibile svolgere, in completa sicurezza, l’evento, accompagnato dalla musica della banda sociale meratese e dai canti delle corali delle quattro parrocchie cittadine.

La statua della Madonna è stata poi accompagnata da una lunga processione di persone fino alla parrocchia di Santo Stefano a Novate, dove resterà fino a martedì. Mercoledì 29 tappa, sempre per due giorni, a Sartirana con arrivo a Sabbioncello giovedì 30 aprile.

Qui, il 1° maggio, verrà celebrata la messa presieduta da monsignor Giorgio Bertin. Nel pomeriggio la statua arriverà a Pagnano. Dal 3 fino al 10 maggio il simulacro sarà ospitato nella chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio con diversi momenti di preghiera e riflessione proposti.

GALLERIA FOTOGRAFICA