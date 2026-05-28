Merate, affidata a Linee Lecco la gestione dei parcheggi a pagamento

Il cambio di gestione sarà operativo dal 1° giugno

Nessun cambiamento operativo per gli utenti: verranno cambiati i parcometri, ma resteranno inalterate le modalità di utilizzo

MERATE – Dal 1° giugno la gestione dei parcheggi a pagamento passerà a Linee Lecco, società partecipata pubblica del territorio. Così ha deciso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni a seguito della scadenza del precedente contratto di affidamento del servizio ad Abaco Spa.

Nella sostanza nulla cambierà per gli utenti: i parcheggi contrassegnati con le linee blu resteranno quelli attuali così come le tariffe di utilizzo. Inalterata anche la possibilità di fruire della mezz’ora gratuita in piazza Prinetti, via Papa Giovanni e all’area Cazzaniga, così come la facoltà di pagare con il Pos o tramite le App. Si pagherà sempre in anticipo per il periodo di sosta stimato, fatta salva la possibilità, prevista solo dall’App, di allungare il periodo di sosta.

A cambiare saranno i parcometri visto che la società, con sede a Lecco, già nota per la gestione dei parcheggi del capoluogo, di Montevecchia, Barzio, Introbio, Esino e dei Resinelli, provvederà a posizionare i suoi a partire dal 1° giorno.

Ed è stata proprio l’esperienza maturata nei Comuni del territorio a far propendere l’amministrazione comunale per Linee Lecco con un affidamento temporaneo sempre di 18 mesi. “Negli ultimi anni abbiamo già effettuato, con Abaco, un importante passo avanti per la modernizzazione del sistema di gestione del servizio, eliminando le sbarre di accesso ai silos, introducendo i pagamenti con le app e il post e prevedendo la sosta gratuita di notte dalle 20 alle 8. Con il passaggio a Linee Lecco queste modalità verranno confermate, consolidando un modello che ha portato a un incremento dell’utilizzo dei parcheggi da parte dei cittadini”.

Soddisfatta dell’accordo trovato con il Comune di Merate la presidente del CdA di Linee Lecco Agnese Massaro: “La nostra mission è implementare i servizi a favore del territorio per consolidare il nostro ruolo di società pubblica” ha rimarcato sottolineando il ruolo svolto nella partita dal consigliere del CdA Marco Molgora.

Quanto al progetto tecnico in sé è stato curato dal direttore Marco Santarelli insieme al responsabile della sosta Matteo Anghileri. “Sostituiremo i parcometri con quelli di ultimissima generazione e questo intervento comporterà che il sistema verrà messo in stand by per un paio di giorni”. Nel frattempo sarà possibile procedere con il rinnovo degli abbonamenti dal 1° al 12 giugno mandando una mail a parcheggi.merate@lineelecco.it