Merate: al via gli interventi di rinnovo e potenziamento della rete idrica

Coinvolte le vie Isonzo, Fontane, Tagliamento e Monte Grappa

Per consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza e limitare l’impatto sulla circolazione la viabilità subirà alcune modifiche temporanee

MERATE – A partire da lunedì 24 novembre, nel Comune di Merate prenderanno il via i lavori di rinnovo e potenziamento della rete idrica a cura di Lario Reti Holding che interesseranno le vie Isonzo, Fontane, Tagliamento e Monte Grappa. La durata complessiva degli interventi è stimata in circa 20-25 giorni, salvo eventuali proroghe dovute al maltempo.

Per garantire lo svolgimento delle attività di cantiere in piena sicurezza e limitare per quanto possibile l’impatto sulla circolazione, saranno adottate le seguenti modifiche alla viabilità:

Via Isonzo dal civico 20: è prevista una prima chiusura della strada nella giornata del 24 novembre e una seconda chiusura al termine dei lavori.

Via Fontane: istituzione di senso unico alternato dal 25 novembre al 15 dicembre, nel tratto compreso tra via Monte Grappa e via Tagliamento.

Via Tagliamento: dal 1° al 5 dicembre sarà in vigore un senso unico alternato e la chiusura della strada nel punto di restringimento.

Via Monte Grappa dal civico 4: è previsto senso unico alternato; la data verrà definita in base all’andamento complessivo dei lavori.

I residenti saranno informati preventivamente e con adeguato preavviso dalla ditta esecutrice dell’avvio delle opere. Nelle aree di cantiere verrà posizionata l’apposita segnaletica, garantendo in ogni circostanza il passaggio dei mezzi di soccorso.