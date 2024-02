Merate: al via i lavori per il nuovo parcheggio a Pagnano

L’intervento, annunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, inizierà lunedì 19 febbraio

Prevista la realizzazione di 52 stalli per la sosta con accesso da via Cappelletta e ingresso /uscita da via Bellavista

MERATE – Inizieranno lunedì prossimo, 19 febbraio, i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio a Pagnano nel terreno, già utilizzato attualmente come posteggio non regolamentato (e impraticabile quanto piove), situato sopra l’oratorio e il campo sportivo, vicino alle scuole elementari, alla materna e al micronido.

L’intervento, annunciato dall’amministrazione comunale durante l’assemblea con i residenti nella frazione tenutasi a novembre, consisterà nella creazione di un parcheggio di 52 posti auto, di cui 4 riservati ai disabili. Per minimizzare l’impatto ambientale, la pavimentazione verrà eseguita con i green block, avendo cura di sistemare prima la regimentazione delle acque in modo da evitare la formazione di profonde pozzanghere, così come accade ora appena piove.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di prevedere l’accesso al posteggio da via Cappelletta lasciando la possibilità di entrare e uscire da via Bellavista.

L’appalto è stato assegnato alla ditta “Fratelli Grigis snc” di Zogno che ha presentato un’offerta al ribasso del 3% circa sull’importo totale dei lavori, pari a 151.491,14 euro.

Da lunedì prossimo l’intera zona sopra l’oratorio sarà trasformata in area di cantiere: “Verranno occupati anche i primi parcheggi vicino alla rampa di accesso al terreno sopra – puntualizza il sindaco Massimo Panzeri -. L’intervento dovrebbe durare dai 3 ai 4 mesi: la variabile più importante e imprevedibile sarà il meteo. Abbiamo deciso di iniziare subito per non andare troppo in avanti con i mesi, andando incontro al periodo estivo in cui le strutture come oratorio, centro sportivo e palestra sono ancora più utilizzati di ora”.

La chiusura del parcheggio sterrato, già impraticabile in caso di cattivo tempo, provocherà inevitabilmente dei disagi alle tante persone che si recano a Pagnano per frequentare le scuole, dal nido alla primaria, passando per la materna, l’oratorio e le attività sportive. “Lo sappiamo e comprendiamo il disagio, ma con questi lavori creeremo un vero parcheggio, disciplinato e utilizzabile sempre, anche quando piove” conclude Panzeri.