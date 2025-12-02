Merate, al via il laboratorio gratuito di skate per ragazzi dai 14 ai 22 anni

L’iniziativa è promossa dal Comune insieme a Piazza l’idea

Primo appuntamento il 19 dicembre al piano meno uno del silos dell’area Cazzaniga

MERATE – Un laboratorio gratuito di skate rivolto a giovani dai 14 ai 22 anni. Lo propone il Comune di Merate, in collaborazione con Piazza l’Idea – Laboratorio Giovani, il Consorzio Consolida, l’Ambito Territoriale Sociale di Merate e Retesalute.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro e guidato dove sperimentare lo skateboarding, favorendo inclusione, socialità e movimento.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 dicembre. La proposta si articolerà in sette incontri complessivi, sempre dalle 16 alle 18, al piano meno uno del parcheggio dell’area Cazzaniga a Merate, in un ambiente coperto e adatto alla pratica. Skate e protezioni saranno forniti dall’organizzazione, rendendo l’attività accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. Non è obbligatoria la partecipazione a tutti gli incontri!

Ecco il calendario completo degli incontri:

• 19 dicembre

• 22 dicembre

• 23 dicembre

• 9 gennaio

• 10 gennaio

• 16 gennaio

• 17 gennaio

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite QR code presente sulla locandina o cliccando qui