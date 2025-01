Merate: al via il ripristino provvisorio asfalti in viale Cornaggia e via San Francesco

L’intervento è previsto nella giornata di oggi (mercoledì) e domani (giovedì)

MERATE – E’ in programma per oggi, mercoledì 8 e domani, giovedì 9 gennaio, l’intervento di ripristino provvisorio dell’asfalto in viale Cornaggia e nel tratto iniziale di via San Francesco.

I lavori seguono le opere effettuate da Lario Reti Holding per la sostituzione e il potenziamento delle condotte idriche, finalizzate al miglioramento della gestione della rete e alla riduzione delle perdite idriche.

Si segnala, pertanto, che durante l’esecuzione dei lavori potrebbero verificarsi de disagi alla viabilità con rallentamenti del traffico.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mattia Salvioni, puntualizza che i ripristini definitivi sono previsti indicativamente per la primavera del 2025, dopo un necessario periodo di assestamento del manto stradale di circa sei mesi.