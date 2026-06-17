Merate: alla gita del Grest spunta il campione di ciclismo Pogačar

Sorpresa ieri, martedì, per i ragazzi del Grest di Merate in gita all’agriturismo La Fiorida

Il campione di ciclismo in Valtellina per la prima tappa del giro di Svizzera oggi a Sondrio

MERATE – Grande sorpresa per i ragazzi del Grest dell’oratorio di Merate in gita ieri, martedì, all’agriturismo La Florida a Mantello. All’improvviso è infatti comparso il campione di ciclismo Tadej Pogačar, vincitore degli ultimi due Tour de France.

Accompagnato dai compagni di squadra dell’UAE Team Emirates XRG, maglietta iridata indosso, Pogačar, impegnato oggi per la prima tappa del giro di Svizzera, in partenza da Sondrio, non ha potuto esimersi dal salutare e dal battere il cinque ai tanti ragazzini stupiti dall’inaspettata comparsa del pluridecorato ciclista sloveno. I più fortunati sono riusciti anche a ricevere anche delle borracce in omaggio da parte del team.

Un piacevole, per quanto fugace incontro che ha regalato un pizzico di magia in più alla gita in Valtellina confezionata dal coadiutore dell’oratorio don Davide Serra grazie al preziosissimo e fondamentale contributo dei tanti volontari che ogni giorno lavorano per rendere il Grest un’esperienza unica e indimenticabile per i tanti ragazzi e le tante ragazze iscritti.