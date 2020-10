Merate, alpini in piazza con una mela per la lotta alla sclerosi multipla

Il banchetto è stato allestito in piazza Prinetti

Le penne nere hanno aderito alla campagna promossa a livello nazionale dall’Aism

MERATE – Neanche il maltempo ha scoraggiato gli alpini meratesi, scesi in piazza questa mattina, sabato, con il banchetto per raccogliere fondi a favore dell’Aism, associazione italiana sclerosi multipla grazie alla vendita degli ormai famosi sacchetti di mele. Promossa a livello nazionale, la campagna Una mela per la lotta alla sclerosi multipla si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso ed è stata lanciata venerdì in occasione del Dono Day.

Un appello a cui le penne nere meratesi, presente anche il sindaco alpino Massimo Panzeri, hanno aderito con slancio mostrando di non aver paura nemmeno del maltempo. “Vediamo voi, vi aspettiamo! – il messaggio rivolto a tutti i meratesi dal banchetto allestito in piazza Prinetti – Facciamo sparire la sclerosi multipla”.