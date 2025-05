Merate. Amis di Pumpier, appello per il progetto della nuova piattaforma Ple

La piattaforma per lavori in elevazione arriverà per l’estate 2025

Il nuovo appello ad aziende e privati per riuscire a coprire l’acquisto da 300mila euro

MERATE – Nuovo appello dell’associazione Amis di Pumpier de Meraa ad aziende e privati del Meratese per contribuire alla raccolta fondi per l’acquisto di una piattaforma per lavori in elevazione (Ple). Il sodalizio, nato anni fa per sostenere l’attività del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco, costituito esclusivamente da volontari, ha promosso nei mesi scorsi una campagna di crowdfunding per poter acquistare l’attrezzataura con cui sostituire o affiancare l’autoscala saltuariamente presente al comando di via degli Alpini.

Il nuovo mezzo, ordinato a novembre 2024, verrà consegnato per l’estate permettendo così al distaccamento cittadino di aggiungere un tassello fondamentale nel processo di continua evoluzione del soccorso.

Il costo complessivo è di 300mila euro: di questi 70mila sono stati già stanziati tramite fondi regionali e 100mila euro dagli stess Amis.

Per arrivare a coprire la cifra totale, il sodalizio ha dato vita a una raccolta fondi.

“Le prime aziende della zona contattate dall’associazione hanno risposto in maniera

tempestiva e importante permettendoci di raccogliere circa 50.000 mila euro già negli ultimi due mesi del 2024 – puntualizza Pier Castelli a nome del gruppo -. L’associazione partecipa anche al Bando Ordinario Multisettore della Fondazione Comunitaria del Lecchese che permette di raddoppiare i primi 20.000 euro raccolti da donazioni pubbliche o private”.

Ora però bisogna riuscire a raggiungere il totale: “Stiamo ora cercando altre aziende e privati del meratese che ci aiutino a chiudere il progetto entro la data di consegna del mezzo. Le donazioni possono essere gestite direttamente con la Fondazione Comunitaria del Lecchese (www.fondazionelecco.org/fondo/fondo-progetto-ple-per-vvf-merate/) e l’Associazione rimane disponibile per qualsiasi informazione sul progetto”.