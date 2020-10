Merate, annullata la festa del cioccolato: troppe le incognite legate al Covid

Salta l’edizione 2020 dell’attesa festa del cioccolato

La Promerate: “Prima la sicurezza di espositori, volontari e partecipanti”

MERATE – L’incognita legata allo sviluppo dell’emergenza Covid fa saltare la festa del cioccolato, tradizionale appuntamento atteso da golosi e non promosso dalla Promerate. Il consiglio direttivo del sodalizio, presieduto da Matteo Albani, ha infatti deciso di annullare l’edizione 2020, prevista tra qualche settimana.

Una scelta presa a malincuore, “discussa e ragionata sia “in presenza” che in modalità “remota” con tutti i membri del Consiglio” fanno sapere i consiglieri del direttivo che spiegano: “L’aumento dei contagi, l’avvicinarsi della stagione invernale e l’oggettiva impossibilità di poter garantire il distanziamento interpersonale in ogni situazione ci costringe a mettere in cima alle priorità della nostra associazione la sicurezza di espositori, volontari e partecipanti. Siamo sicuri che potrete comprendere la nostra scelta”.