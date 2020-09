Merate, annullato il mercatino dei bambini del 26 settembre

L’iniziativa era stata messa in calendario per il 26 settembre ma è stata annullata

“Troppe le incertezze legate all’emergenza Covid. La concomitanza di altre iniziative, sempre nello stesso giorno, ci ha indotto a soprassedere”

MERATE – Niente mercatino dei bambini quest’anno. Lo ha deciso, a malincuore, il direttivo de La Nostra Mela, associazione di commercianti che da diversi anni organizza questa iniziativa in centro dando la possibilità ai più piccoli di improvvisarsi ambulanti mettendo in vendita i giochi non più utilizzati.

“Troppe sono ancora le incertezze e le limitazioni legate all’emergenza epidemiologica da Covid19 – puntualizza la presidentessa Simona Vitali -. La concomitanza con altre manifestazioni previste per lo stesso giorno inoltre , ci ha indotto a soprassedere malgrado tutto fosse stato già organizzato. Si ringrazia l’Amministrazione comunale per averci comunque prontamente concesso le necessarie autorizzazioni”.

Un annullamento, quello dell’evento in programma sabato 26, che vuole essere solo un arrivederci. “L’appuntamento con bambini e famiglie è solo rimandato a quando torneranno le necessarie condizioni per svolgere serenamente l’evento”.