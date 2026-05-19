Merate, Area Cazzaniga: al via il periodo di sperimentazione dell’aula studio

Domenica 24 maggio alle 16 il Welcome Coffee di presentazione del nuovo servizio

L’aula studi sarà aperta da lunedì 25 maggio con orari complementari a quelli della biblioteca

MERATE – Un “Welcome Coffee” di benvenuto per far scoprire gli spazi rimessi a nuovo e conoscere i dettagli del servizio di Aula Studi ricavato all’interno dell’Area Cazzaniga. A organizzarlo, domenica 24 maggio alle 16, è l’amministrazione comunale insieme ai ragazzi e alle ragazze che hanno deciso di dare vita a uno spazio sicuro, ordinato e funzionale, che favorirà anche la partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei ragazzi.

L’aula studio sarà aperta in orari complementari a quelli della biblioteca cittadina, ampliando l’offerta di spazi studio sul territorio.

A partire da lunedì 25 maggio, il servizio sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 20.30 e la domenica dalle 15 alle 20. Si tratta di una sperimentazione fino a fine luglio per permettere all’amministrazione comunale di capire la risposta alla proposta e apportare eventuali modifiche.

Apertura, chiusura e presidio dei locali saranno infatti garantite da Volontari Civici Giovani: una ventina di ragazzi e ragazze tra i 18 e i 30 anni che, dopo aver partecipato alla coprogettazione degli spazi e delle attività, hanno scelto di iscriversi al registro comunale dei volontari per coprire, a coppie, i turni settimanali.

I giovani volontari hanno seguito un piccolo corso di formazione online e sottoscritto un

apposito mansionario che definisce le linee guida per un presidio leggero dello spazio. Durante il turno i volontari saranno identificabili tramite un apposito badge di riconoscimento e offriranno supporto agli utenti e si occuperanno della corretta apertura e chiusura dei locali, verificando il funzionamento generale di luci, riscaldamento e connessione internet. Non solo, al termine di ogni turno provvederanno al riordino generale di tavoli e sedute. Pur non avendo responsabilità patrimoniali o gestionali, terranno però un registro delle segnalazioni per tracciare e comunicare tempestivamente agli uffici comunali eventuali guasti o criticità.

I volontari gestiranno la pianificazione dei turni tramite un registro digitale, e per gli utenti sarà disponibile un calendario online per verificare in tempo reale i giorni di effettiva apertura: qui il link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ga_peqjdyCIhARpHrr-

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Per info e segnalazioni: servizi.sociali@comune.merate.lc.it