La cerimonia di premiazione avverrà lunedì 7 dicembre alle 15.30 in Auditorium

Ambrogino all’ex sindaco Giovanni Battista Albani, al chirurgo Gianluigi Orsolini e alla professoressa Ines Mandelli alla memoria. Encomi per Soroptimist, volontari del Manzoni, I Ferrari e alimentari Casiraghi

MERATE – Tre benemerenze civiche e cinque encomi. Il Comune di Merate ha annunciato i destinatari degli Ambrogini 2026, i riconoscimenti assegnati ogni anno a persone, associazioni e attività che si sono distinte per il proprio impegno e per il contributo offerto alla comunità.

Tra le tre benemerenze civiche figurano l’ex sindaco Giovanni Battista Albani, il chirurgo Gianluigi Orsolini e la professoressa Ines Mandelli, quest’ultima premiata alla memoria.

Giovanni Battista Albani viene insignito del riconoscimento per la passione politica e il contributo alla crescita della città durante il suo mandato da sindaco, nel quale ha promosso opere importanti, tra cui la nuova scuola elementare, senza perdere di vista una dimensione sovracomunale. A lui si deve infatti anche l’impulso alla nascita dell’Azienda speciale Retesalute.

Il dottor Gianluigi Orsolini viene premiato per oltre mezzo secolo di attività professionale e per essere stato un punto di riferimento per i pazienti del territorio e per l’ospedale di Merate. Con professionalità e determinazione ha contribuito alla nascita e al consolidamento del reparto di Chirurgia Vascolare.

Alla professoressa Ines Mandelli, docente alle scuole medie statali e all’Istituto Dame Inglesi, sarà invece conferita la benemerenza alla memoria. Per oltre trent’anni ha trasmesso a generazioni di studenti l’amore per la musica, distinguendosi per passione, competenza e sensibilità e dedicando la propria vita all’insegnamento e alla diffusione della cultura.

Gli encomi

Cinque gli encomi della Città di Merate. Il primo è destinato al Soroptimist International Club Merate, realtà di volontariato femminile inserita in una rete internazionale ma profondamente radicata nel territorio, dove opera attraverso progetti a sostegno delle donne in difficoltà, delle giovani studentesse e delle famiglie, oltre a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione nelle scuole.

Un riconoscimento andrà anche ai volontari del Cine-teatro Manzoni, impegnati da oltre trent’anni a garantire la programmazione cinematografica e l’apertura alla comunità della sala dell’oratorio. Un’attività portata avanti con spirito di servizio e attenzione culturale, che ha contribuito a creare occasioni di incontro e a promuovere il cinema di qualità.

Tra le realtà premiate anche “I Ferrari – parrucchieri”, che hanno raggiunto il traguardo dei novant’anni di attività. Una storia imprenditoriale partita dal centro di Merate e arrivata fino al backstage della Milano Fashion Week 2026, mantenendo salde le proprie radici familiari e al tempo stesso sapendosi rinnovare nel corso dei decenni.

Il quinto encomio è stato assegnato all’alimentari “Casiraghi Mario & C.”, da settant’anni punto di riferimento per la comunità. Un esempio di commercio di prossimità che ha saputo distinguersi per professionalità e attenzione ai clienti, anche attraverso il servizio a domicilio, particolarmente prezioso per le persone anziane e per chi si trova in difficoltà.

La cerimonia

La cerimonia ufficiale di consegna delle benemerenze e degli encomi si terrà lunedì 7 dicembre alle 15.30 all’Auditorium comunale, alla presenza delle autorità cittadine. In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana saranno invitati in modo particolare anche i cittadini che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel corso del 2026.