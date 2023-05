Merate: attivo l’ambulatorio infermieristico allo studio di medicina associata Villa Confalonieri

In servizio ogni giorno un’infermiera allo studio di medicina generale associata Villa Confalonieri

Prestazioni gratuite per i pazienti dei medici uniti in team

MERATE – Attivato l’ambulatorio infermieristico allo studio di medicina generale associata di Villa Confalonieri. Da alcuni giorni a questa parte i pazienti dei dottori Angelo Attanasio, Francesco Paolo Conti, Emanuela Mozzanica, Dario Perego, Maria Ines Riva e Rosita Salvo, riuniti da settembre nel gruppo di medicina generale associata, potranno trovare in servizio ogni giorno un’infermiera alla quale ci si potrà rivolgere per prestazioni infermieristiche come medicazioni, iniezioni, rilevazione pressione arteriosa, consulenze di educazione igienico sanitario, triage.

Un servizio annunciato in occasione dell’apertura del centro medico associato, allestito nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale che ora diventa realtà.

Le prestazioni saranno gratuite e si svolgeranno previo appuntamento il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 14 alle 18 prenotandosi al numero 351 9256531.

E’ possibile contattare anche la segreteria (lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, martedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00) al numero 377 0856451.

Per medicazioni e iniezioni l’occorrente sarà a carico dei pazienti.

In caso di prestazioni non richieste dal proprio medico di medicina generale (come per esempio la rimozione punti di sutura, le iniezioni prescritte da specialisti, ecc) è indispensabile essere muniti di referto/prescrizione redatto dal prescrittore richiedente la prestazione infermieristica.