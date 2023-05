Merate: aumenti in vista per le tariffe della piscina

La società che gestisce la piscina ha chiesto di poter procedere con l’adeguamento Istat delle tariffe

L’assessore allo Sport Casaletto: “Abbiamo chiesto una particolare tutela per oratori, centri estivi e asili”. Gli aumenti scatteranno a settembre

MERATE – Aumenti in vista per gli utenti della piscina di via Matteotti. La Giunta ha infatti approvato nella riunione di martedì l’adeguamento Istat delle tariffe per i fruitori del centro natatorio comunale.

La richiesta è arrivata infatti dai gestori, la società Aquamore che da poco più di un anno gestisce la struttura, in base a quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Comune che prevede la possibilità di richiedere, ogni anno, l’adeguamento Istat.

“Da quando è stato realizzato l’ampliamento della struttura, ovvero dal 2015, non era stato mai stato fatto” precisa il sindaco Massimo Panzeri, sottolineando la particolare contingenza di quest’anno, contrassegnato da una un’infrazione galoppante e dai rincari energetici.

L’amministrazione comunale ha comunque posto dei paletti chiedendo di confermare lo sconto del 10% per i residenti e di tutelare centri estivi, scuole dell’infanzia e oratori, come precisa l’assessore allo Sport Alfredo Casaletto: “L’incremento previsto è di un euro all’ora per le tariffe del nuoto libero e gli abbonamenti. Cifra ridotta del 50% per i centri estivi, oratori e asili in modo da tutelare queste categorie”.

I ritocchi alle tariffe scatteranno dal prossimo mese di settembre.