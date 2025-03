Merate, banchetto di Ora Basta a favore delle scuole clandestine per le donne afghane

Il banchetto si terrà sabato 5 aprile in piazza Prinetti

In vendita piantine aromatiche per sostenere il progetto “Back to school”

MERATE – Un banchetto di vendita di piante aromatiche per sostenere i progetti del Cisda (coordinamento italiano sostegno donne afghane) in Afghanistan. E’ quanto propone il gruppo Ora Basta sabato mattina, 5 aprile, dalle 9 alle 13 in piazza degli Eroi promuovendo anche quest’anno una raccolta fondi in supporto dell’iniziativa di promozione e cambiamento culturale rivolto alle donne afghane e in particolar modo alle scuole clandestine per bambine, ragazze e donne.

Spiegano le organizzatrici: “Nell’aprile 2022 i Talebani hanno vietato l’accesso ai corsi della scuola secondaria alle ragazze nella quasi totalità dei distretti. Queste restrizioni escludono milioni di ragazze dall’istruzione secondaria. Per contrastare questa situazione, piccoli gruppi di ragazze si riuniscono in un’abitazione privata (spesso quella di un’insegnante) per studiare e imparare quelle materie che a scuola sono loro vietate, tipo le scienze, la matematica e l’inglese. Il Cisda è accanto a queste ragazze, che grazie ai fondi raccolti dai suoi volontari riescono talvolta a raggiungere altissimi livelli di scolarizzazione, comprensivi di una solida consapevolezza politica. Perché fare scuola non significa soltanto trasmettere nozioni, ma anche una cultura della liber