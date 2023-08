Merate, bonus scuola: domande dal 1° settembre

Il bonus scuola è rivolto a studenti delle scuole medie e dei primi due anni delle superiori

L’amministrazione comunale ha confermato anche il bonus sport e introdotto il bonus cultura

MERATE – L’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare anche quest’anno la misura del bonus scuola, sostegno economico per le famiglie residenti i cui figli sono iscritti per l’anno scolastico in partenza il 12 settembre alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno delle superiori.

Il contributo previsto è di 160 euro a minore (200 euro in caso di disabile). E’ richiesto un Isee inferiore a 40mila euro e nessuna pendenza contributiva nei confronti del Comune di Merate.

Bisognerà dimostrare, tramite scontrini, di aver speso almeno 100 euro per ciascun figlio di cui si richiede il beneficio in acquisti documentabili per libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica (qui elenco materiale scolastico riconosciuto per il bonus)

Le domande potranno essere protocollate in Municipio a partire dal 1° settembre e fino al 2 ottobre. Bisognerà produrre e quindi conservare scontrini fiscali, ricevute, fatture e/o la dichiarazione del commerciante nel caso in cui non venga rilasciato lo scontrino “parlante” attestanti le spese per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche incluse le connessioni internet all’uopo attivate e/o strumenti per la didattica.

Il bando completo è stato pubblicato sul sito www.comune.merate.lc.it

Confermato anche per quest’anno anche il bonus sport mentre la novità del 2023 è l’introduzione del bonus cultura valido per le iscrizioni a corsi di musica e arte.