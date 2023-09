Merate, bonus sport e bonus cultura: pubblicati i bandi per i contributi

Le domande vanno presentate in Municipio dal 2 ottobre al 6 novembre

Il contributo varia da 160 euro (iscrizioni semestrali) a 80 euro (trimestrali) ed è maggiore in caso di disabili

MERATE – Un contributo alle spese sostenute per l’attività sportiva e quella culturale dei figli. Sono stati pubblicati i bandi relativi all’erogazione del bonus sport e del bonus cultura, misure individuate dalla Giunta guidata dal sindaco Massimo Panzeri come sostegno, insieme al bonus scuola, alle famiglie meratesi.

In particolar modo questi due bonus si rivolgono alle famiglie residenti in città con figli nati fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2017 con un’attestazione Isee 2023 non superiore ai 40mila euro.

Per poter ricevere il bonus bisognerà presentare la ricevuta del pagamento della quota di iscrizioni ai corsi di carattere sportivo o culturale di durata almeno trimestrale.

Le domande vanno presentate in Comune dal 2 ottobre al 6 novembre mediante il modello appositamente predisposto, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Merate via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.merate.lc.it o via PEC all’indirizzo comune.merate@halleypec.it oppure direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Merate negli orari di apertura (lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30. Mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.30).

I due bonus sono cumulabili: il valore varie da 160 euro per l’iscrizione ai corsi di durata almeno semestrale a 80 euro per durata trimestrale. In caso di disabili il contributo sale a 200 euro (semestrale) e 100 euro (trimestrale).

AVVISO BANDO BONUS SPORT

AVVISO BANDO BONUS CULTURA