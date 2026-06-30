Merate. Castello Prinetti, l’appello di Ventrice: “Urge un progetto di recupero”

Il grido d’allarme di Giacomo Ventrice per le condizioni di abbandono del Castello Prinetti

Finestre aperte, vetri rotti e persiane pericolanti sono purtroppo il biglietto da visita del simbolo della città

MERATE – “L’Amministrazione in carica trovi coraggio e lungimiranza e coinvolga imprese, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di recupero di Palazzo Prinetti, affinché Merate torni ad essere quello snodo nevralgico del territorio e quel luogo di delizia che i nostri avi ci hanno consegnato e che noi non possiamo permetterci di disperdere”. Sono le parole, accorate e sentite, con cui Giacomo Ventrice lancia un appello (non il primo della sua “carriera” di volontario attivo per la comunità) per il rilancio di quello che a tutti gli effetti è il simbolo della città.

Un edificio, carico di storia e fascino, che rischia di andare in rovina senza un progetto di recupero e valorizzazione che, partendo dalla proprietà, ovvero la Curia, sappia allargarsi all’intera comunità per la salvaguardia di quello che è l’emblema della città.

Finestre aperte, vetri rotti, persiane pericolanti e distacchi nelle facciate sono solo alcuni dei segni, evidenti, di ammaloramento con cui si imbatte chiunque si trovi a passare da piazza Prinetti o da via Papa Giovanni XXIII. Eppure, di quanto fascino e suggestione possa ancora regalare questo luogo, se n’è avuta prova solo venerdì scorso con il concerto della banda sociale meratese, ospitato nel cortile interno, messo in sicurezza grazie alla sponsorizzazione di un privato e riaperti nel dicembre 2024. Qualcuno, stupito da tanta bellezza, ha detto: “Non sembra nemmeno Merate”.

E allora l’auspicio di Ventrice (che proponiamo integralmente qui sotto), condiviso anche da tanti meratesi, è che si abbia il coraggio di guardare veramente avanti al futuro della città, partendo da quel Castello che troneggia nel centro cittadino senza riuscire però a essere in cima alle preoccupazioni della politica.

Gentilissimi,

ancora una volta, mi vedo costretto ad intervenire sul tema Palazzo Prinetti, per lanciare un grido d’allarme e tenere desta l’attenzione dei timonieri che, purtroppo, mi pare si siano appisolati.

Già due anni fa, sempre sula stampa locale, segnalavo il rischio che, con la tanto sbandierata riapertura dei cortili del castello, ci si ritenesse soddisfatti del risultato raggiunto, tralasciando di disegnare un futuro complessivo per l’immobile e abbandonando le strutture al degrado.

In questi giorni, attraversando e vivendo il centro cittadino come di consueto, non ho potuto non soffermarmi ad ammirare il nostro sontuoso Palazzo Prinetti, che, ristrutturato ed utilizzato, diventerebbe il fiore all’occhiello della nostra Città. Osservando le facciate e la torre, però, ho dovuto, con mio rammarico, constatare che le mie previsioni funeste si stanno avverando, con segni evidenti di ammaloramento, abbandono e imminente pericolo. Il prospetto dell’immobile mostra finestre lasciate aperte (con sentito ringraziamento dei volatili), vetri rotti, persiane pericolanti, tendaggi interni distrutti, erbacce infestanti,

elementi di facciata in fase di distacco. È questo il grande progetto di riapertura proclamato in campagna elettorale e oltre? Probabilmente, questa amministrazione, immobile su più fronti, anche sul Palazzo Prinetti rispetta l’immobilismo delle precedenti consigliature, preferendo trincerarsi dietro facili posizioni attendiste.

Nessuno comprende, mio malgrado, che senza un rilancio del castello, mai si avrà un rilancio del centro storico, anch’esso destinato all’abbandono e allo spopolamento. Le piazze, i negozi, la socialità del centro storico dipendono, indissolubilmente, dalla sistemazione, dalla riapertura e dal rilancio del castello, inquadrato quale vero volano di sviluppo per la Città. Oggi, invece, Palazzo Prinetti è un segno visibile di una

Merate che sta lentamente regredendo, con servizi via via inadeguati e lontani dai cittadini, incuria e degrado che si diffondono a macchia d’olio, maleducazione e inciviltà diffuse e accettate, progettualità di breve e brevissimo periodo. E’ ora che le istituzioni si attivino concretamente, coinvolgendo i cittadini nelle scelte strategiche, rilanciando il comitato che era sorto a tutela di Palazzo Prinetti e che, in poco tempo, era riuscito a mobilitare l’opinione pubblica, programmando una riorganizzazione generale nell’uso e nella valorizzazione del patrimonio pubblico che riporti Merate al centro del suo territorio.

Personalmente, come ho sempre fatto nella mia pluriennale partecipazione alla vita della Città, non mi stancherò mai di sollecitare e sostenere iniziative che abbiano a cuore il destino della nostra Merate e, in particolare, di Palazzo Prinetti, che rappresenta per noi tutti un patrimonio, un simbolo, un orgoglio da difendere e tramandare alle future generazioni. L’Amministrazione in carica trovi coraggio e lungimiranza e coinvolga imprese, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di recupero di Palazzo Prinetti, affinché

Merate torni ad essere quello snodo nevralgico del territorio e quel luogo di delizia che i nostri avi ci hanno consegnato e che noi non possiamo permetterci di disperdere.

Con i migliori saluti

Giacomo Ventrice

Merate, 30 giugno 2026