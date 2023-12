Merate, che calore in piazza con i canti di Natale degli alunni di Montello

Questa mattina gli alunni della scuola di via Montello hanno cantato in centro città le canzoni di Natale

Un momento di festa condiviso con l’intera cittadinanza

MERATE – Hanno invaso piazza Prinetti con i loro cappelli da Babbo Natale e da Elfi e i cerchietti con le gambe rovesciate di Santa Klaus movimentando e animando la mattinata in centro città. Gli alunni della scuola primaria di via Montello hanno dato vita questa mattina, giovedì, a una coinvolgente e briosa festa di Natale al ritmo dei canti e dei jingle tipici delle festività natalizie.

Giunti sotto la Torre a piedi, percorrendo le vie del centro storico accompagnati dagli insegnanti, i bambini si sono posti ordinatamente lungo via Baslini andando a coprire tutto il cannocchiale che porta fino a piazza degli Eroi, dove in queste settimane natalizie è stato posizionato l’igloo della Pro Loco.

Alternandosi una dopo l’altra, le classi hanno intonato alcune canzone di Natale, da quelle più note come Elfi e Girotondo di Natale passando per Natale Rock, Samba di Natale e Mele Kalikimaka. Non potevano mancare anche testi in inglese con la piazza invasa dalle note di Christmas Time, intonate dalle prime e dalle seconde e Santa Klaus is cominig to town riservato alle terze, quarte e quinte. Gran finale con un bis di Girotondo di Natale, cantato insieme ai genitori e ai nonni presenti.

Al momento di festa, guidato dalla coordinatrice Liliana Villa, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore al Welfare Franca Maggioni che si è complimentata con grandi e piccini per l’ottimo spettacolo condiviso con l’intera cittadinanza.

