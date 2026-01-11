Merate, che spettacolo gli animali boreali: Simone Rigoni incanta alla Bamp

L’incontro si è tenuto sabato pomeriggio alla Bamp di Pagnano

Fotografo e divulgatore scientifico, Simone Rigoni ha parlato degli animali boreali

MERATE – Un viaggio tra gli animali boreali, scoprendo la bellezza e le caratteristiche di orsi, foche, orchi e pulcinelle di mare. E’ stato appassionante e coinvolgente l’incontro promosso ieri pomeriggio, sabato, dalla Bamp con Simone Rigoni, fotografo naturalista e divulgatore scientifico.

Invitato dopo il grande successo raccolto lo scorso anno, Rigoni non ha deluso le aspettative raccontando, con l’ausilio di fotografie, i suoi viaggi nel Nord del mondo alla ricerca di animali che vivono quotidianamente tra ghiaccio, temperature sotto zero e i fenomeni astronomici spettacolari del Sole di mezzanotte e della Notte polare.

Un viaggio coinvolgente e appassionante tanto che c’è stato chi ha voluto farsi firmare l’autografo da Rigoni a cui è già stata strappata la promessa di tornare nuovamente a Pagnano per incantare grandi e piccini con le storie e le conoscenze su altre specie di animali raccolte nei suoi avventurosi viaggi.