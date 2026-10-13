Merate, commercio di vicinato: “Tante saracinesche chiuse, ma anche nuove aperture”

La situazione è stata affrontata settimana scorsa in Consiglio comunale

“Un’incorraggiante inversione di tendenza nel primo semestre 2026”

MERATE – Il commercio cittadino soffre, ma il quadro non è così disarmante. Questa la sintesi emersa settimana scorsa in Consiglio comunale quando l’assessore al Commercio Gianpiero Airoldi ha risposto all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Prospettive per Merate sul tema. A sollevare la questione, chiedendo conto delle tante saracinesche abbassate in centro città, il capogruppo Massimo Panzeri che ha anche suggerito all’amministrazione comunale di prevedere incentivi fiscali, con una riduzione delle tasse locali, a chi dovesse aprire una nuova attività.

L’assessore alla partita ha tenuto a precisare che le dinamiche di apertura e chiusura delle attività commerciali sono legate anche a scelte degli imprenditori dettate da età, famiglia, scelte di vita sottolineando come la crisi del commercio di vicinato sia un fenomeno diffuso, legato ai cambiamenti dei consumi. Una premessa fondamentale per inquadrare poi la situazione meratese che, a fronte del percepito, vede una sostanziale tenuta negli ultimi due anni e mezzo con un’incoraggiante inversione di tendenza nel primo semestre del 2026. “Abbiamo registrato sei chiusure e dieci aperture” ha evidenziato Airoldi, sottolineando come nel conteggio non siano compresi uffici e agenzie immobiliari. “Tra queste la gelateria, l’edicola e altri alimentari, tutti negozi che contribuiscono ad aumentare l’attrattività del centro storico”.

L’assessore ha poi ricordato l’accordo stipulato nel 2025 con Confcommercio per il commercio di vicinato e le iniziative “Compriamo sotto casa” volte proprio a incentivare gli acquisti nei negozi di paese: “Abbiamo lanciato anche altre idee come il regalo sospeso, il black friday, il rilancio della fiera di Sant’Ambrogio e la novità del mercato europeo. Riteniamo che la collaborazione con i commercianti sia fondamentale. In questo senso vanno visti anche il mercatino mensile dell’artigianato e le sperimentazioni sulla viabilità e le aree pedonali concepite per incentivare gli acquisti. Abbiamo preparato anche una mappa del centro e vogliamo mantenere la città un polo attrattivo attraverso eventi ed eventi in sinergia con i commercianti”.

Il consigliere Massimo Panzeri si è detto soddisfatto, rimarcando l’auspicio di mettere a bilancio qualche risorsa per poter prevedere delle agevolazioni per i primi anni di attività dei nuovi esercizi commerciali. “Sarebbe interessante prevedere anche degli incentivi per i proprietari che affittano dei locali piuttosto che lasciarli sfitti”.