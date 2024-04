Merate, con l’ufficio di prossimità nuovo servizio giudiziario per i cittadini

L’apertura dello sportello è fissata per il 14 maggio

Inaugurazione giovedì 18 aprile: l’ufficio di prossimità vuole essere un punto di riferimento, primo e unico nella Provincia di Lecco, nei rapporti tra sistema giudiziario e cittadini

MERATE – Verrà inaugurato giovedì 18 aprile e diventerà operativo dal 14 maggio l’ufficio di prossimità, lo sportello informativo allestito all’interno della sede municipale di Piazza degli Eroi dove i cittadini potranno ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al Tribunale di Lecco.

Un nuovo punto di riferimento, primo e unico nella Provincia di Lecco, per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini. Alla cerimonia di apertura, prevista per giovedì 18 aprile alle 10, presenzierà il sindaco Massimo

Augusto Panzeri, con invito esteso alla rappresentanza della Corte d’Appello di Milano, di Regione Lombardia e Anci Lombardia. Dopo l’apertura, l’ufficio diventerà operativo a far data dal 14 maggio nella giornata di martedì, dalle 9 alle 12, su appuntamento

e sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale.

Presso l’Ufficio sarà possibile ricevere orientamento gratuito su servizi quali amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori, oltre che depositare telematicamente la relativa documentazione. Ad integrare e completare le attività

dello sportello sarà anche un’area web sul sito del Comune di Merate riportante il link che consente di navigare nel sito istituzionale del Tribunale di Lecco al fine di scaricare la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze.

Come ha dichiarato il Sindaco di Merate Massimo Augusto Panzeri “l’apertura di questo nuovo servizio è rilevante per i cittadini che potranno recarsi direttamente all’Ufficio di Prossimità, evitando di dover depositare atti e richiedere informazioni presso la

Cancelleria del Tribunale”.

La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal

Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, l’Ufficio di Merate è stato attivato in collaborazione con la Regione, con il supporto formativo di Anci Lombardia, e, chiaramente, con la stessa Amministrazione comunale che ha reso disponibili

i locali, le attrezzature e il personale adeguatamente formato e che sarà dedicato al servizio.