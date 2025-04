Merate, con “Pasqua che sorpresa” 37 commercianti premiano chi fa acquisti in città

“Pasqua che sorpresa” è promossa dai commercianti insieme a Confcommercio e La nostra mela

MERATE – Ha preso il via sabato scorso, 5 aprile, l’iniziativa “Pasqua con sorpresa!” che vede protagonisti 37 commercianti meratesi. Una proposta realizzata in collaborazione con

Confcommercio Lecco e l’associazione La Nostra Mela, con il sostegno dell’Assessorato al

Commercio della Città di Merate.

“L’obiettivo di questa iniziativa è quello di incentivare il commercio locale e rafforzare il legame tra esercenti e cittadini – spiegano promotori e organizzatori -. Siamo davvero soddisfatti della risposta dei commercianti meratesi e anche i segnali di questi primi giorni sono positivi, seppur nella complessità dei momenti che stiamo vivendo. Siamo convinti che “Pasqua con sorpresa!” possa sostenere i negozi aderenti e nello stesso tempo premiare chi fa acquisti a Merate”.

L’iniziativa proseguirà fino a sabato 19 aprile 2025, vigilia di Pasqua. Ma come funziona? In ognuno dei 37 negozi aderenti – riconoscibile dal logo esposto in

vetrina- è presente un uovo di Pasqua. A fronte di un acquisto minimo, i clienti possono

‘pescare’ un buono sconto o buono omaggio da utilizzare successivamente in uno degli

esercizi commerciali meratesi che hanno dato la loro disponibilità a prendere parte alla

proposta. Un circolo virtuoso che fa bene al commercio locale e a chi compra a Merate.

I 37 negozi di Merate che hanno aderito all’iniziativa “Pasqua con sorpresa” sono:

1. Boutique dell’angolo

2. Bakery e Coffee

3. Ottica Griff

4. Tony Spada strumenti musicali

5. Terry e Cris parrucchiere

6. Arco design arredamenti

7. Demy look abbigliamento

8. Farmacia Griffini

9. Tagliati per il successo parrucchieri

10. Ambient immobiliare

11. Lorenz Merate

12. La bottega

13. Ottica Diego Sala

14. Studio fotografico Punto Foto Merate

15. Sangiorgio calzature

16. Merceria Ripamonti

17. Animosi illuminazione

18. Linea abbigliamento

19. Pasticceria Albani

20. Gioielleria Ravasi

21. L’erboristeria

22. Spinaudio Hi-Fi

23. Creme caramel abbigliamento

24. I Ferrari parrucchieri

25. Lady abbigliamento

26. Bottega della frutta

27. Mademoiselle beautè

28. Panificio Tamandi

29. La pasticceria di Comi

30. Ottica Consonni

31. Bellessere

32. Centro estetico Samuela

33. Regalcasa

34. La Pasteria

35. La Cicala libri

36. Merate tennis e padle center

37. Amica Boutique