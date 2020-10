Merate, Covid: situazione stabile. Appello agli studenti: “Non ammassatevi fuori da scuola”

Sono 17 le persone attualmente positive al Covid residenti a Merate

L’appello del sindaco a usare il più possibile il Piedibus. Al via un’indagine sulla mobilità tra gli studenti delle superiori

MERATE – Una situazione stabile, con un solo caso in più di positivi al Covid rispetto a settimana scorsa. E’ questo il dato comunicato dal sindaco Massimo Panzeri in base al bollettino diramato ieri, 1° ottobre, dalla Prefettura in merito all’andamento dell’epidemia da coronavirus in città.

Dall’inizio della pandemia, sono quindi saliti a 215 i cittadini risultati positivi a Covid 19, di cui 26 sono purtroppo morti a causa del coronavirus. In aumento anche i cittadini guariti a fronte di 17 persone attualmente positive al virus. In crescita anche il numero di persone sottoposte a sorveglianza attiva (+6), di cui quattro rientranti da viaggi all’estero.

“La situazione generale permane sostanzialmente stabile – puntualizza il primo cittadino – .

Rinnovo il richiamo al rispetto delle ormai conosciute buone pratiche di comportamento.

Invito studenti e genitori a non ammassarsi in occasione degli ingressi e delle uscite dai plessi scolastici”.

Un problema, quello degli ingorghi creati fuori dalle scuole, con particolar riferimento agli istituti superiori di via dei Lodovichi intorno ai quali gravitano più di 2mila persone, a cui l’amministrazione comunale si sta interessando anche attraverso un’indagine sulla mobilità degli studenti al fine di valutare la possibilità di creare dei punti di interscambio in modo da raccogliere gli studenti accompagnati in auto a scuola dai genitori in zone, dotate di ampi parcheggi, più lontane e accompagnarli poi a scuola con delle comode navette.

Per quanto riguarda invece gli alunni delle scuole primarie, l’invito del sindaco è quello di avvalersi delle numerose linee Piedibus, a cui è ancora possibile iscriversi, anche per coloro che non sono necessariamente residenti sulle vie dei percorsi. “L’utilizzo di questo servizio aiuta anche a decongestionare il traffico cittadino” conclude a sua volta il sindaco, a sua volta volontario su una linea che porta alla primaria di Sartirana.